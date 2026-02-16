16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़े जाने के बाद…अमेरिका ने हिंद महासागर में की एक और बड़ी कार्रवाई

अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिसंबर में वेनेजुएला से जुड़े प्रतिबंधित तेल टैंकरों पर पूरी तरह का ब्लॉकेड लगाने का आदेश दिया था। इसी के तहत अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में कार्रवाई करते हुए…

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Feb 16, 2026

United States Armed Forces Operation

अमेरिका ने हिंद महासागर में की एक और बड़ी कार्रवाई; वेनेजुएला का तेल टैंकर जांच के बाद अपने कब्जे में ले लिया (इमेज सोर्स: एक्स और आईएएनएस)

United States Armed Forces Operation: वेनेजुएला (Venezuela) के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolás Maduro) अमेरिकी जेल में बंद हैं। इस बीच खबर आ रही है कि USA ने हिंद महासागर में एक और बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी आदेश के तहत वेनेजुएला के प्रतिबंधित तेल टैंकरों पर सख्ती जारी है और इसी सिलसिले में अमेरिकी सेना (United States Armed Forces) ने हिंद महासागर में वेनेजुएला का तेल टैंकर अपने कब्जे में ले लिया है। पेंटागन ने रविवार को बताया कि यह कार्रवाई उनके व्यापक ब्लॉकेड अभियान का हिस्सा है।

पेंटागन ने कार्रवाई के बारे में दी जानकारी

पेंटागन (Pentagon) ने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने “वेरोनिका III” नाम के तेल टैंकर को कैरेबियन सागर से लेकर हिंद महासागर तक ट्रैक किया और फिर उसे रोककर जांच की। उनके मुताबिक, यह कार्रवाई रात में ‘United States Indo-Pacific Command’ के क्षेत्र में की गई।

अमेरिका का कहना है कि यह जहाज राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश से लगे प्रतिबंधों को तोड़कर निकलने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी रक्षा विभाग ने चेतावनी दी कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र अवैध गतिविधियों के लिए नहीं है। टैंकर पनामा के झंडे के तहत चल रहा था और उस पर Iran और Venezuela से जुड़े तेल प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का आरोप है।

रिपोर्टों के मुताबिक, ‘वेरोनिका III’ करीब 19 लाख बैरल कच्चा तेल और फ्यूल ऑयल ले जा रहा था और 2023 से यह Russia, ईरान और वेनेजुएला के तेल परिवहन में शामिल रहा है।

बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने दिसंबर में वेनेजुएला से जुड़े प्रतिबंधित तेल टैंकरों पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश दिया था। उसी आदेश के तहत पिछले सप्ताह भी एक टैंकर को हिंद महासागर में रोका गया था। अमेरिका का कहना है कि वह 'जमीन, हवा और समुद्र' हर जगह इन प्रतिबंधों को लागू करेगा।

यह भी सामने आया कि 'वेरोनिका III', 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला से निकला था, उसी दिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति Nicolás Maduro को पकड़े जाने की खबर आई थी। अमेरिकी रक्षा विभाग ने फिर दोहराया कि अंतरराष्ट्रीय जल में अवैध काम करने वालों को वे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे।

ये भी पढ़ें

50 के उड़े चिथड़े, 200 घायल… पाकिस्तान मस्जिद ब्लास्ट पर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का पहला रिएक्शन; बोले- भारत-अफगानिस्तान…
विदेश
Islamabad Shia Mosque Explosion (1)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

16 Feb 2026 04:09 am

Published on:

16 Feb 2026 04:00 am

Hindi News / World / वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़े जाने के बाद…अमेरिका ने हिंद महासागर में की एक और बड़ी कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

खुला अनोखा कैफे…AI पार्टनर के साथ हो रही डेटिंग, ‘रियल-लाइफ डेट’ पर जा रहे लोग

AI Dating
विदेश

Adiala Jail: इमरान ख़ान के साथ ज़्यादती! नवाज़ को लंदन का टिकट, पूर्व पीएम को सिर्फ़ आई ड्रॉप्स?

Imran Khan eyaesight loss
विदेश

Analysis: एक तीर से तीन निशाने: संसद के शोर से दूर, ढाका की ओर चले ओम बिरला

राष्ट्रीय

2 देशों के लिए चीन का बड़ा ऐलान, नई घोषणा से बौखला उठेंगे ट्रंप! क्या है पूरा मामला?

China condemns US,Donald Trump,Nicolas Maduro arrest,China US relations,US military operation,
विदेश

‘7 दिनों का समय है, अगर इसके अंदर…’, 350 जवानों की जान लेने वाले ने पाक सेना को फिर दे दी खुली धमकी, मचा हड़कंप

PAK Army (Photo: IANS)
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.