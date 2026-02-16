वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़े जाने के बाद…अमेरिका ने हिंद महासागर में की एक और बड़ी कार्रवाई

अमेरिका ने हिंद महासागर में की एक और बड़ी कार्रवाई; वेनेजुएला का तेल टैंकर जांच के बाद अपने कब्जे में ले लिया (इमेज सोर्स: एक्स और आईएएनएस)
United States Armed Forces Operation: वेनेजुएला (Venezuela) के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolás Maduro) अमेरिकी जेल में बंद हैं। इस बीच खबर आ रही है कि USA ने हिंद महासागर में एक और बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी आदेश के तहत वेनेजुएला के प्रतिबंधित तेल टैंकरों पर सख्ती जारी है और इसी सिलसिले में अमेरिकी सेना (United States Armed Forces) ने हिंद महासागर में वेनेजुएला का तेल टैंकर अपने कब्जे में ले लिया है। पेंटागन ने रविवार को बताया कि यह कार्रवाई उनके व्यापक ब्लॉकेड अभियान का हिस्सा है।
पेंटागन (Pentagon) ने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने “वेरोनिका III” नाम के तेल टैंकर को कैरेबियन सागर से लेकर हिंद महासागर तक ट्रैक किया और फिर उसे रोककर जांच की। उनके मुताबिक, यह कार्रवाई रात में ‘United States Indo-Pacific Command’ के क्षेत्र में की गई।
अमेरिका का कहना है कि यह जहाज राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश से लगे प्रतिबंधों को तोड़कर निकलने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी रक्षा विभाग ने चेतावनी दी कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र अवैध गतिविधियों के लिए नहीं है। टैंकर पनामा के झंडे के तहत चल रहा था और उस पर Iran और Venezuela से जुड़े तेल प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का आरोप है।
रिपोर्टों के मुताबिक, ‘वेरोनिका III’ करीब 19 लाख बैरल कच्चा तेल और फ्यूल ऑयल ले जा रहा था और 2023 से यह Russia, ईरान और वेनेजुएला के तेल परिवहन में शामिल रहा है।
बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने दिसंबर में वेनेजुएला से जुड़े प्रतिबंधित तेल टैंकरों पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश दिया था। उसी आदेश के तहत पिछले सप्ताह भी एक टैंकर को हिंद महासागर में रोका गया था। अमेरिका का कहना है कि वह 'जमीन, हवा और समुद्र' हर जगह इन प्रतिबंधों को लागू करेगा।
यह भी सामने आया कि 'वेरोनिका III', 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला से निकला था, उसी दिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति Nicolás Maduro को पकड़े जाने की खबर आई थी। अमेरिकी रक्षा विभाग ने फिर दोहराया कि अंतरराष्ट्रीय जल में अवैध काम करने वालों को वे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे।
