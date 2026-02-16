भारत के सामने टिक नहीं पाया तो रूस के खिलाफ साजिश रचने लगा पाक, अगर पुतिन तक पहुंच गई यह खुफिया सूचना तो…

पाक सेना और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। (फोटो- ANI)
भारत के सामने किसी भी मामले में नहीं टिकने वाला पाकिस्तान अब रूस के खिलाफ बड़ी योजना बना रहा है। दरअसल, अलग-अलग देशों में डेस्क बनाकर खुफिया ऑपरेशन करना पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का नया तरीका है।
अब भारतीय खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि हर देश में पहले से मौजूद मिशन के अलावा, पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी अपने डेस्क भी बाहर के लोगों को जोड़ रही है ताकि उसके सदस्य वहां खुफिया ऑपरेशन कर सकें। ये डेस्क वैसी ही हैं जैसी ISI ने 14 साल पहले श्रीलंका में बनाई थीं।
यह डेस्क खास तौर पर दक्षिण भारत में मॉड्यूल बनाने के लिए बनाई गई थी। एक अधिकारी ने कहा कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने उस प्लान का भंडाफोड़ कर दिया था, फिर भी ISI खुफिया ऑपरेशन बंद नहीं हुए।
इन डेस्क को बनाने के लिए, आईएसआई ने तुर्की के नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गनाइजेशन से मदद मांगी है। तुर्की ने हाल ही में बांग्लादेश में ऐसी ही एक डेस्क बनाने में मदद की थी। इसे ISI का ढाका डेस्क कहा जाता है।
अब, ISI मॉस्को डेस्क बनाने की प्रोसेस में है। अधिकारियों का कहना है कि यह डेस्क रूस में मॉड्यूल बनाने के लिए बनाया जा रहा है। इसका मकसद खुफिया ऑपरेशन करना और देश को नुकसान पहुंचाना है क्योंकि यह भारत का साथी है।
इसी तरह के डेस्क म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका में भी बनाने की प्लानिंग की जा रही है। श्रीलंका में डेस्क को फिर से बनाने का काम चल रहा है क्योंकि ISI भारत के दक्षिणी हिस्से को टारगेट करने का प्लान बना रही है।
अभी, दक्षिणी इलाके में अल कायदा और इस्लामिक स्टेट के अलग हुए ग्रुप्स का दबदबा है। ये ग्रुप्स इस इलाके में हावी हो गए हैं, लेकिन ज्यादातर ऑनलाइन स्पेस में काम करते हैं।
श्रीलंका में डेस्क ISI के लिए जरूरी हो जाता है क्योंकि उसे दक्षिण भारत में अपना नेटवर्क बनाने का मौका मिलेगा। ISI उस जगह पर कब्जा करना चाहता है जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर बैन के बाद खाली हुई है।
ISI डेस्क बनाने की देखरेख के लिए ब्रिगेडियर मुहम्मद आसिफ खान और पाकिस्तानी सेना के दो और सीनियर अधिकारियों को अपॉइंट किया गया है।
अधिकारियों का कहना है कि इस डेस्क का काम सिर्फ मॉड्यूल बनाने और आतंकी हमले करने तक ही सीमित नहीं होगा। इसमें फिशिंग मिशन भी होंगे, जहां उस देश के सीक्रेट इकट्ठा किए जाएंगे।
इसके अलावा, इन डेस्क के सदस्यों को उस देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों में घुसपैठ करने का भी काम दिया गया है। एक और अधिकारी ने बताया कि ढाका डेस्क सफल रहा है। यह देखना होगा कि अब जब वहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, तो ढाका डेस्क के कामकाज में कितना बदलाव आएगा।
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने हाल ही में हुए चुनाव में भारी जीत हासिल की है। मंगलवार को तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। अगस्त 2024 में शेख हसीना को बगावत की वजह से हटाए जाने के बाद यह पहला चुनाव है।
ढाका डेस्क कई मॉड्यूल बनाने में कामयाब रहा है और उसने हरकत-उल-जिहादी इस्लामी और जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश के सदस्यों को ट्रेनिंग भी दी है।
इन सभी आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई थी ताकि वे भारत में घुसपैठ कर सकें और पूर्वोत्तर राज्यों व पश्चिम बंगाल में हमला कर सकें। इस डेस्क को बनाना और ऑपरेशन करना ISI के लिए आसान था, क्योंकि अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस पाकिस्तान के प्रति बहुत नरम थे।
इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने कहा कि तुर्की और पाकिस्तान दोनों इस मिशन पर निकले हैं ताकि वे कई देशों में और अंदर तक घुसपैठ कर सकें। मॉड्यूल बनाना समस्या का एक हिस्सा है, लेकिन इन डेस्क के बारे में ज्यादा खतरनाक बात यह है कि सदस्यों को इंटेलिजेंस एजेंसियों में घुसपैठ करने की ट्रेनिंग दी गई है।
