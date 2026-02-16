भारत के सामने टिक नहीं पाया तो रूस के खिलाफ साजिश रचने लगा पाक, अगर पुतिन तक पहुंच गई यह खुफिया सूचना तो…

इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने कहा कि तुर्की और पाकिस्तान दोनों इस मिशन पर निकले हैं ताकि वे कई देशों में और अंदर तक घुसपैठ कर सकें। मॉड्यूल बनाना समस्या का एक हिस्सा है, लेकिन इन डेस्क के बारे में ज्यादा खतरनाक बात यह है कि सदस्यों को इंटेलिजेंस एजेंसियों में घुसपैठ करने की ट्रेनिंग दी गई है।