ओपन में जेडी सेमीफाइनल में तो वेटरन में जेआरबी क्वार्टर फाइनल में



ओपन वर्ग का तीसरा मुकाबला ज्वाला देवी टाइगर्स और जैस 11 के मध्य खेला गया, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए ज्वाला देवी टाइगर्स ने 7 खिलाडिय़ों को खोकर 84 रनों का स्कोर निर्धारित 8 ओवर में जैस 11 के सामने रखा, जिसका पीछा करते हुए 6.4 ओवर में ही जैस के खिलाडिय़ों ने 5 विकेट गंवाकर कर यह लक्ष्य हासिल कर जीत दर्ज कराई। अपने शानदार खेल प्रदर्शन टीम के अनुशासन और एकजुटता के चलते टीम ज्वाला देवी टाइगर्स ने ओपन वर्ग की श्रृंखला में सेमीफाइनल के लिए पहली टीम बनी। अंतिम मुकाबला वेटरन वर्ग की टीम एमसीजी और सिंघम के बीच खेला गया 8 ओवरों के इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए एमसीजी ने 4 विकेट खोकर 67 रन ही बना सकी। जिसके जवाब में टीम सिंघम ने यह मुकाबला 3 गेंद पहले अपने 5 विकेट गंवाकर कर 5 विकेट जीत लिया। इन मैचों में निर्णायक की भूमिका में सुनील सिंह, बंटी शैरा, राजा यादव, मिथलेश रहे, जबकि आनलाइन स्कोरिंग में जीत सिंह, जस्टिन ठाकुर का योगदान रहा। सात जनवरी को सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे।