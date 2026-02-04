शराब बिक्री को लेकर महिलाओं का हल्ला बोल, मुख्यालय पर प्रदर्शन

आए दिन महिलाएं सडक़ पर उतरकर कर रही प्रदर्शन

जिले में आए दिन अवैध शराब बिक्री को लेकर महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। 4 सितंबर 2025 को लखनवाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम आमाकोला की महिलाओं ने अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। जनसुनवाई में कलेक्टर को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी। आरोप लगाया कि गांव में कुछ लोग महुआ से बनी अवैध शराब का निर्माण और बिक्री कर रहे हैं। इसके अलावा देशी लाइसेंसधारी शराब भी दुकानों से लाकर बेची जा रही है। महिलाओं का कहना था कि अवैध शराब की वजह से गांव के पुरुष अधिक मात्रा में शराब का सेवन कर रहे हैं। जिससे महिलाओं को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बीते 2 दिसंबर 2025 को लखनादौन थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी में महिलाओं ने किराना दुकान में खुलेआम शराब बेचने का आरोप लगाते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था। 4 दिसंबर 2025 को लखनादौन के ग्राम पंचायत देवरीकलां में भी महिलाओं का विरोध खुलकर सामने आया था। सडक़ पर उतरकर प्रदर्शन के साथ ही महिलाओं ने एसडीएम से गुहार लगाते हुए अवैध शराब बिक्री को बंद करने की मांग की थी।