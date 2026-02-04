Education: नए पाठ्यक्रम से होगी स्नातक परीक्षा, आधार पाठ्यक्रम की परीक्षा पद्वति में भी बड़ा बदलाव



सिवनी. राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाडा द्वारा मार्च-अप्रैल 2026 से आयोजित स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा नए कोर्स के अनुसार होगी। विश्वविद्यालय से संबद्ध सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा एवं पांढुर्ना के कॉलेजों में अध्यययन स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को इसी के आधार पर परीक्षा देनी होगी। बता दें कि शासन ने अध्यादेश 14(1) लागू किया है। जिसके अनुसार विद्यार्थियों को 3 मेजर, 2 माइनर मल्टीडिसिप्लीनरी विषय, 1 कौशल संवर्धन विषय (वोकेशनल कोर्स), योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम (आधार पाठ्यक्रम) और 1 मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम (भारत बोध) का सैद्वांतिक (थ्योरी) पेपर देना होगा। इसके साथ ही प्रोजेक्ट वर्क, इंटर्नशिप, एप्रिंटिसशिप, कम्यूनिटी इंगेजमेंट में से कोई एक लेना अनिवार्य होगा। वहीं विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ‘आरआरएसयू छिंदवाड़ा’ मोबाइल ऐप लांच कर दिया है। विद्यार्थियों इस ऐप को प्लेस्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यह ऐप विषेष तौर पर विद्यार्थीयों की सुविधा को देखते हुए लांच किया गया है। विद्यार्थी यूजर नेम और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकेंगे एवं परीक्षा फार्म भरने के साथ ही फीस का भुगतान घर बैठे कर सकेंगे। भविष्य में विद्यार्थी अपना परीक्षा परिणाम एवं डिजीटल अंकसूची भी इसी ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा अन्य सुविधाएं भी होंगी।