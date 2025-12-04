Thirupparankundram hill : मद्रास उच्च न्यायालय ने दीप प्रज्वलन आदेश पर रोक से किया इनकार

मदुरै. मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने गुरुवार को उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें तिरुपरमकुंड्रम पहाड़ी स्थित अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर के पास पारंपरिक “कार्तिगै दीपम” जलाने की अनुमति दी गई थी। यह आदेश न्यायाधीश जी.आर. स्वामीनाथन द्वारा एकल पीठ के रूप में दिया गया था, जिसमें दीप स्तंभ नामक पत्थर के स्तंभ पर दीप प्रज्वलन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगे गए थे।जस्टिस जी जयचंद्रन और जस्टिस केके रामकृष्णन की खंडपीठ ने आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि स्तंभ पर दीप जलाने से दरगाह की संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। न्यायाधीश स्वामीनाथन ने निर्देश में कहा था कि दरगाह स्तंभ से कम से कम 50 मीटर की सुरक्षित दूरी पर स्थित है।