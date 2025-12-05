5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीधी

Breaking: MP के सरकारी शिक्षक के ‘3 घरों’ पर EOW का छापा, करोड़ों की कमाई का खुलासा

EOW Raid: सीधी में एक सरकारी शिक्षक के ठिकानों पर EOW की बड़ी कार्रवाई। आय से कई गुना ज्यादा संपत्ति मिलने से मचा हड़कंप।

less than 1 minute read
Google source verification

सीधी

image

Akash Dewani

Dec 05, 2025

EOW Raid Government Teacher Abhimanyu Singh Properties sidhi mp news

EOW Raids Government Teacher Abhimanyu Singh Properties sidhi (Patrika.com)

MP News: मध्य प्रदेश के सीधी में शुक्रवार तड़के बड़ा खुलासा हुआ, जब ईओडब्लू रीवा की 6 सदस्यीय टीम ने सुबह 5 बजे सरकारी शिक्षक अभिमन्यु सिंह (Abhimanyu Singh) के तीन ठिकानों पर एक साथ छापा (EOW Raid) मारा। कार्रवाई पटेल पुल स्थित आवास और मड़वास में बने दो अन्य घरों में की गई। कुसमी विकासखंड के शासकीय हाई स्कूल खोखरा में पदस्थ शिक्षक अभिमन्यु सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपने सरकारी कार्यकाल में आय से कई गुना अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) अर्जित की।

आय से अधिक संपत्ति का है मामला

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की प्रारंभिक जांच के अनुसार, वर्ष 1998 से फरवरी 2025 तक उनकी वैध आय के अनुसार कुल संपत्ति 57.28 लाख रुपये होनी थी, जबकि जांच टीम को 4.36 करोड़ रुपये की बेहिसाब संपत्ति मिली है। इस भारी अंतर के बाद EOW ने भोपाल में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

अभी भी जारी है कार्रवाई

बता दें कि, शिक्षक के घर में ईओडब्लू की कार्रवाई जारी है। कई दस्तावेज, बैंक डिटेल्स और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड जब्त किए जा रहे हैं। खबर अपडेट की जा रही है…..

ये भी पढ़ें

1 जनवरी से होगा बड़ा बदलाव! बदल जाएगा इन ट्रेनों का टाइम टेबल, यहां देखें टाइमिंग
सागर
Railway new timetable trains timing change rewanchal express mp news
#PahalgamAttackमें अब तक
EOW Raid Government Teacher Abhimanyu Singh Properties sidhi mp news

Breaking: MP के सरकारी शिक्षक के ‘3 घरों’ पर EOW का छापा, करोड़ों की कमाई का खुलासा

Donald Trump once again claims credit for India-Pakistan ceasefire

भारत-पाकिस्तान युद्ध पर ट्रंप का बड़ा दावा, कहा – “350% टैरिफ की धमकी के बाद रुकी जंग”

India may attack Pakistan again, says Khawaja Asif

“भारत फिर कर सकता है पाकिस्तान पर हमला”, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से डरे पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान

Photo; PIB X Handle

Delhi Blast: AI फेक वीडियो से Pak Propaganda तक मिसइनफॉर्मेशन का खतरनाक खेल

वार्ड में पड़ा मरीज का शव।

सर्जिकल वार्ड में घंटों पड़ा रहा शव, मरीज हुए परेशान

Pahalgam Terror Attack

Pahalgam Attack: पकड़े गए आरोपी ने उगले बड़े राज, जानें 26 पर्यटकों पर हमले से पहले घाटी में क्या-क्या हुआ?

पहलगाम का गद्दार है मोहम्मद यूसुफ कटारी, कबूलनामे में उगले कई राज

PoK Protests

PoK Protests: बेशर्म “पाक” की फिर “नापाक” हरकत ! POK में बगावत छुपाने के लिए पत्रकारों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा ! देखें वीडियो

भारत की चेतावनी, घबराए शहबाज, PoK की आग में जलेगा पाकिस्तान

कप्तान सूर्याकुमार यादव का बड़ा ऐलान, भारतीय सेना के नाम की पूरी मैच फीस

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

05 Dec 2025 09:42 am

Published on:

05 Dec 2025 09:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / Breaking: MP के सरकारी शिक्षक के ‘3 घरों’ पर EOW का छापा, करोड़ों की कमाई का खुलासा

बड़ी खबरें

View All

सीधी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में भाजपा सांसद के बेटे-बहू कलेक्टर चैंबर के बाहर ‘धरने’ पर बैठे

sidhi
सीधी

एमपी में कलेक्टर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना, व्यक्तिगत रूप से करना होगा जमा

Collector Swarochish Somavanshi
सीधी

आम के पेड़ पर शादीशुदा युवक के साथ फंदे पर लटकी मिली युवती

sidhi
सीधी

SIR से बढ़ा ‘वर्कलोड’, ड्यूटी के दौरान महिला की ‘हार्ट अटैक’ से मौत

mp news
सीधी

बदल गया नियम… अब अनाथ बच्चों को गोद लेना हुआ आसान, रजिस्ट्रेशन के लिए ये दस्तावेज जरूरी

mission vatsalya portal india 2025 Easy online Adoption Process mp news
सीधी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.