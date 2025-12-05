Breaking: MP के सरकारी शिक्षक के ‘3 घरों’ पर EOW का छापा, करोड़ों की कमाई का खुलासा

EOW Raids Government Teacher Abhimanyu Singh Properties sidhi (Patrika.com)
MP News: मध्य प्रदेश के सीधी में शुक्रवार तड़के बड़ा खुलासा हुआ, जब ईओडब्लू रीवा की 6 सदस्यीय टीम ने सुबह 5 बजे सरकारी शिक्षक अभिमन्यु सिंह (Abhimanyu Singh) के तीन ठिकानों पर एक साथ छापा (EOW Raid) मारा। कार्रवाई पटेल पुल स्थित आवास और मड़वास में बने दो अन्य घरों में की गई। कुसमी विकासखंड के शासकीय हाई स्कूल खोखरा में पदस्थ शिक्षक अभिमन्यु सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपने सरकारी कार्यकाल में आय से कई गुना अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) अर्जित की।
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की प्रारंभिक जांच के अनुसार, वर्ष 1998 से फरवरी 2025 तक उनकी वैध आय के अनुसार कुल संपत्ति 57.28 लाख रुपये होनी थी, जबकि जांच टीम को 4.36 करोड़ रुपये की बेहिसाब संपत्ति मिली है। इस भारी अंतर के बाद EOW ने भोपाल में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
बता दें कि, शिक्षक के घर में ईओडब्लू की कार्रवाई जारी है। कई दस्तावेज, बैंक डिटेल्स और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड जब्त किए जा रहे हैं। खबर अपडेट की जा रही है…..
