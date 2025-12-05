Breaking: MP के सरकारी शिक्षक के ‘3 घरों’ पर EOW का छापा, करोड़ों की कमाई का खुलासा

MP News: मध्य प्रदेश के सीधी में शुक्रवार तड़के बड़ा खुलासा हुआ, जब ईओडब्लू रीवा की 6 सदस्यीय टीम ने सुबह 5 बजे सरकारी शिक्षक अभिमन्यु सिंह (Abhimanyu Singh) के तीन ठिकानों पर एक साथ छापा (EOW Raid) मारा। कार्रवाई पटेल पुल स्थित आवास और मड़वास में बने दो अन्य घरों में की गई। कुसमी विकासखंड के शासकीय हाई स्कूल खोखरा में पदस्थ शिक्षक अभिमन्यु सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपने सरकारी कार्यकाल में आय से कई गुना अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) अर्जित की।