एमपी में भाजपा सांसद के बेटे-बहू कलेक्टर चैंबर के बाहर ‘धरने’ पर बैठे

डॉ.अनूप मिश्रा ने बताया, एआरटी क्लीनिक एवं सेरोगेसी क्लीनिक के पंजीयन के लिए 20 दिसंबर 2022 को आवेदन किया था, जिसकी शुल्क रुपये दो लाख रुपये वर्ष 2022 में ही जमा कर दी गई थी। सभी आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत किये जा चुके हैं। प्रशासनिक अमले द्वारा निरीक्षण भी किया जा चुका है, लेकिन अभी तक पंजीयन प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। उन्होंने बताया, पहले स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंजीयन प्रमाण लटकाया जा रहा था, अब जिला प्रशासन की ओर से टाल मटोल किया जा रहा है, इसलिए हमने इस तरह का निर्णय लिया। मामले में कलेक्टर से चर्चा के बाद डॉ.अनूप मिश्रा ने बताया, अतिशीघ्र पंजीयन प्रमाण पत्र जारी कराये जाने का आश्वासन कलेक्टर ने दिया है।