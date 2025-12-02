एमपी में मंत्री के समधी को पेशाब करने से रोकना पड़ा भारी, गई जान

24 साल के गौरव गुर्जर की चचेरी बहन वर्षा गुर्जर की रविवार को शादी थी। रात में बारात आने से पहले घर के बाहर रोड किनारे भात का कार्यक्रम चल रहा था। ग्वालियर से भिण्ड जा रहे तीनों आरोपियों ने दिलीप सिंह का पुरा में कार रोक दी। जेपी कांकर पेशाब करने के लिए उतरा तभी गौरव गुर्जर ने उसे टोकते हुए कहा कि यहां कार्यक्रम चल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा क्या। इस पर जेपी कांकर ने कहा कि जानता नहीं मैं मंत्री का समधी हूं। इस पर दोनों में कहासुनी हुई तो आरोपी कार बैक कर जाने लगे। गौरव आरोपियों से बहस करते हुए घर से करीब 50 मीटर की दूरी पर आ गया तभी आरोपियों ने बंदूक से उसके पेट में गोली मार दी। गोली लगते ही गौरव जमीन पर गिर पड़ा और आरोपी भाग गए। परिजन गौरव को गंभीर रूप से इलाज के लिए ग्वालियर लेकर आए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।