भिंड

एमपी में मंत्री के समधी को पेशाब करने से रोकना पड़ा भारी, गई जान

mp news: मंत्री के समधी ने कहा 'जानते नहीं हो मैं मंत्री का समधी हूं', इसके बाद बहस हुई तो लाइसेंस बंदकू से पेट में मारी गोली, युवक की मौत....।

2 min read
Google source verification

भिंड

image

Shailendra Sharma

Dec 02, 2025

bhind

minister relative shoots youth over objection to urinating

mp news: मध्यप्रदेश के एक मंत्री के समधी समेत 3 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मामला भिंड जिले के गोहद का है रोड किनारे मामूली कहासुनी पर कार सवारों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के विरोध में परिजन ने पोस्टमार्टम के बाद रोड पर शव रखकर चक्काजाम किया जिसके बाद पुलिस ने कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला के समधी जेपी कांकर, सुनील कांकर और दीपू बौहरे के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। मृतक के परिजन ने आरोप लगाया कि आरोपियों को दूसरे मामले में पुलिस ने बंद कर दिया है और उन्हें हत्या के प्रकरण में बचाने का प्रयास किया जा रहा है।

पेशाब करने से रोका तो मारी गोली

24 साल के गौरव गुर्जर की चचेरी बहन वर्षा गुर्जर की रविवार को शादी थी। रात में बारात आने से पहले घर के बाहर रोड किनारे भात का कार्यक्रम चल रहा था। ग्वालियर से भिण्ड जा रहे तीनों आरोपियों ने दिलीप सिंह का पुरा में कार रोक दी। जेपी कांकर पेशाब करने के लिए उतरा तभी गौरव गुर्जर ने उसे टोकते हुए कहा कि यहां कार्यक्रम चल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा क्या। इस पर जेपी कांकर ने कहा कि जानता नहीं मैं मंत्री का समधी हूं। इस पर दोनों में कहासुनी हुई तो आरोपी कार बैक कर जाने लगे। गौरव आरोपियों से बहस करते हुए घर से करीब 50 मीटर की दूरी पर आ गया तभी आरोपियों ने बंदूक से उसके पेट में गोली मार दी। गोली लगते ही गौरव जमीन पर गिर पड़ा और आरोपी भाग गए। परिजन गौरव को गंभीर रूप से इलाज के लिए ग्वालियर लेकर आए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

परिजन ने की आरोपियों के घर जेसीबी चलाने की मांग

घटना के गुस्साए परिजन व स्थानीय रहवासियों ने हाईवे पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया। परिजन की मांग है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए और उनके मकानों पर जेसीबी चलाई जाए। बताया गया है कि मृतक गौरव अपने तीन तीन भाइयों में सबसे छोटा था और वह घर पर रहकर खेती किसानी का काम करता था। एसपी भिंड डॉ. असित यादव ने बताया कि युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। तीन आरोपियों पर केस दर्ज किया है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Published on:

02 Dec 2025 05:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / एमपी में मंत्री के समधी को पेशाब करने से रोकना पड़ा भारी, गई जान

