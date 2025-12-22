नेशनल हाइवे को फोरलेन बनाने की मांग, संत समाज 29 को करेंगे टोल फ्री आंदोलन

संत समाज ने आंदोलन का एलान किया है। अध्यक्ष कालीदास ने बताया इस बार आरपार का आंदोलन होगा। सड़क पर काम शुरू होने या कोई ठोस प्रमाण मिलने पर ही हटेंगे। टोल फ्री आंदोलन के दौरान सभी संत एकत्रित होकर रणनीति तय करेंगे। 30 फीट चौड़े हाईवे पर 20 हजार से अधिक वाहनों का दबाव है। सर्दी के मौसम में कोहरा होने से हादसे डेढ़ गुना तक बढ़ गए हैं। लेकिन शासन व प्रशासन केवल आश्वासन देता नजर आ रहा है। ज्ञापन के दौरान संत रामेश्वर दास , संत रिशवानंद , संत शांतिवन फक्कड़, समाजसेवी देवेश शर्मा , समाजसेवी नेक्शे फौजी, महेश करारिया , समाजसेवी शुभम पचौरी, शंभु सिंह राजावत, मनोज माथुर, कुलदीप सिंह भदौरिया आदि मौजूद रहे।