नेशनल हाइवे को फोरलेन बनाने की मांग, संत समाज 29 को करेंगे टोल फ्री आंदोलन

भिण्ड. नेशनल हाईवे 719 को फोरलेन और गोअभ्यारण्य की मांग को लेकर संत एक बार फिर आक्रोशित हैं। संतों का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को कलेक्टर किरोड़ी लाल मीना से मिला। संत समाज ने 29 दिसंबर को मालनपुर में टोल फ्री रखकर सांकेतिक आंदोलन की चेतावनी दी है। इसी दिन जिले भर के मठ, मंदिरों के संत बैठक कर आगे के आंदोलन की तारीख तय करेंगे। संत और समाजसेवियाें ने कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा है।
अखिल भारतीय संत समिति जिला अध्यक्ष संत कालीदास के नेतृत्व में कलेक्टर से चर्चा हुई। संतों ने कहा कि एक दिन टोल फ्री आंदोलन करेंगे, इसके बारे में आप मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार को अवगत कराएं। संत पिछले दो साल से शासन व प्रशासन के आश्वासन को मानकर आंदोलन स्थगित कर रहे हैं, लेकिन इस बार सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने सात महीने का समय दिया था। केंद्रीय मंत्री के वादे की भी अब हवा निकलती नजर आ रही है, क्योंकि एमपीआरडीसी ने अभी तक हाईवे निर्माण को लेकर कार्रवाई नहीं बढ़ाई है। यह जनता ही नहीं संतों के साथ भी विश्वासघात है।
संत समाज ने कलेक्टर मीना से कहा बायपास शहर के बीचों बीच है, जिससे दिन भर 18 से 22 चक्का वाहन तेज रफ्तार में निकलते हैं। बायपास, ग्वालियर रोड और इटावा रोड पर इनसे युवाओं की मौत हो रही है। दिन में इन वाहनाें पर तत्काल रोक लगाई जाए, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। हाईवे पर अंधे मोड़ हैं, जहां रात के समय अक्सर हादसे होते हैं। इन मोड़ पर साइन बोर्ड लगाए जाएं, जिससे लोगों को रास्ता नजर आए। हाईवे के बगल में झाड़ियां हटाकर सोल्डर बनाए जाएं।
संतों के साथ हुई करीब आधे घंटे की चर्चा में कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन के दायरे में रहकर जो कार्रवाई बनेगी वह करेंगे। उन्हाेंने कहा कि आपकी बात मुख्यमंत्री और केंद्र तक पहुंचाएंगे। कलेक्टर ने चर्चा में खुद स्वीकार किया कि आए दिन हो रहे हादसों से हम खुद दुखी हैं। यह बहुत ही गंभीर विषय है। संतों ने टोल फ्री आंदोलन के विषय में कलेक्टर को अवगत कराया। जिस पर कलेक्टर ने कंपनी से चर्चा करने की बात कही है।
संत समाज ने आंदोलन का एलान किया है। अध्यक्ष कालीदास ने बताया इस बार आरपार का आंदोलन होगा। सड़क पर काम शुरू होने या कोई ठोस प्रमाण मिलने पर ही हटेंगे। टोल फ्री आंदोलन के दौरान सभी संत एकत्रित होकर रणनीति तय करेंगे। 30 फीट चौड़े हाईवे पर 20 हजार से अधिक वाहनों का दबाव है। सर्दी के मौसम में कोहरा होने से हादसे डेढ़ गुना तक बढ़ गए हैं। लेकिन शासन व प्रशासन केवल आश्वासन देता नजर आ रहा है। ज्ञापन के दौरान संत रामेश्वर दास , संत रिशवानंद , संत शांतिवन फक्कड़, समाजसेवी देवेश शर्मा , समाजसेवी नेक्शे फौजी, महेश करारिया , समाजसेवी शुभम पचौरी, शंभु सिंह राजावत, मनोज माथुर, कुलदीप सिंह भदौरिया आदि मौजूद रहे।
