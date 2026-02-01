मातृत्व वंदना योजना में भिण्ड पिछड़ा, दूसरे प्रसव पर उपलब्धि सिर्फ 16.9 प्रतिशत

महिला बाल विकास के माध्यम से केंद्र प्रवर्तित इस योजना में प्रगति की यह स्थिति तब है जब 10 परियोजना अधिकारी, 4500 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका एवं डीपीओ व अन्य अधिकारियों का बड़ा अमला उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल दो हजार 452 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से नौ हजार 524 का कुल लक्ष्य प्रथम प्रसव पर था, जनवरी के मध्य तक महज पांच हजार 245 की पूर्ति होकर उपलब्धि का प्रतिशत 55.1 पर सिमट गई। द्वितीय प्रसव पर बालिका होने की स्थिति में दिए जाने वाले लाभ के चार हजार 515 का लक्ष्य था, विभाग महज 763 की पूर्ति कर पाया जो लक्ष्य का 16.9 प्रतिशत है।