बदला मौसम, रात में घना कोहरा तो दिन में झमाझम बारिश, किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें

मंगलवार को दिन का तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम पारा 13.6 डिग्री पर रहा। जबकि सोमवार को अधिकतम तापमान 24.4 डिसे और न्यूनतम तापमान 14.2 डिसे दर्ज किया गया था। बारिश के बाद सुबह जब लोगों की नींद खुली तो घर के आंगन और सडक़ गीली दिखाई दी।

बेमौसम हो रही बारिश फिर कोहरा और धूप निकलने से शरीर का तापमान लगातार बदल रहा है। यह मौसम स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक बताया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि गुनगुना पानी पीते रहें। शरीर में पानी की कमी न आने दें, इससे डीहाइड्रेशन का खतरा बढ़ सकता है। बाइक पर निकलने से बचें।