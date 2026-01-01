एमपी में महंगी पड़ी मूल निवासी प्रमाणपत्र की गड़बड़ी, 3 सालों के लिए जेल पहुंच गया डॉक्टर

Bhind- एमपी में मूल निवासी प्रमाणपत्र की गड़बड़ी महंगी पड़ गई। इस चक्कर में एक डॉक्टर 3 सालों के लिए जेल की सलाखों के बीच पहुंच गया है। चिकित्सक को भोपाल कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। डॉक्टर कनेरा में पदस्थ था। उसने कूटरचित प्रमाणपत्र के आधार पर एमपी की मेडिकल सीट पर प्रवेश लिया। डॉक्टर बनने के बाद मामला खुला तो कोर्ट में केस चला। भोपाल कोर्ट ने डॉक्टर को दोषी पाते हुए तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी डॉक्टर पर 2 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।