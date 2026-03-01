हर माह 90 रुपए वसूल रहे स्वच्छता कर, फिर भी सड़कों पर गंदगी के ढेर

शहर में तीन माह से रविवार की सफाई पूर्ण रूप से बंद है। सामान्य दिनों में भी एक-दो दिन छोडकऱ कचरा वाहन जा रहे हैं और कर्मचारी भी नहीं आते। पार्षद भी निरंतर शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है। शहर में 120 टन कचरा रोज निकलता है, जिसमें उठाव आधा ही हो पाता है। लेकिन छह माह से स्वच्छता की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। इस मंगलवार को भीमनगर रोड, गौरी रोड, हाउङ्क्षसग कॉलोनी, तेलीबाड़ा रोड, सब्जी मंडी क्षेत्र सहित अन्य जगह से कचरा नहीं उठा, जिससे लोगों में आक्रोश देखा गया। राहगीर प्रकाश शर्मा का कहना था कि नेकी की दीवार के अपास कचरा तो अक्सर पड़ा रहता है, लेकिन इस मंगलवार को आधी रोड तक फैल जाने से लोगों आने-जाने में परेशानी हुई। गौरी रोड पर हर गली के नुक्कड़ पर कचरे के ढेर लगे रहे। नगरपाालिका क्षेत्र में सीमा विस्तार के बाद मकानों की संख्या 60 हजार से अधिक हो गए हैं। इस हिसाब से हर माह 54 लाख रुपए का स्वच्छता कर बनता है, हालांकि वसूली उम्मीद के अनुरूप नहीं हो पा रही है। एक घर पर इस वक्त 1080 रुपए स्वच्छता कर बकाया है।