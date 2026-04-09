एमपी में पत्नी के सामने पति को मारी गोली, पत्नी-बेटी के साथ बाइक से लौट रहा था घर

भिंड जिले के अटेर का रहने वाला 30 वर्षीय नीलेश जाटव बुधवार शाम को बाइक से अपनी पत्नी रूबी और तीन साल की बेटी जामना के साथ ससुराल जामना गांव से अटेर लौट रहा था। गांव से करीब 2 किमी पहले रामटा-निवारी गांव के पास शाम 7.30 बजे पीछे से बाइक पर अज्ञात बदमाशों ने पीछा किया। आरोपियों ने रूबी से चलती बाइक से बैग छीनने का प्रयास किया। इसी दौरान बैग गिर गया और नीलेश ने बाइक रोक ली। रूबी बैग उठाने के लिए बाइक से उतरकर चली गई, तभी बदमाशों ने उसके पति नीलेश को पीछे से गोली मार दी। वारदात को अंजाम देकर अज्ञात हमलावर फरार हो गए, पीठ में गोली लगने से नीलेश की मौके पर ही मौत हो गई।