एमपी में करीब 5 घंटे तक तालाब में डूबा रहा आरोपी, कमल के डंठल से लेता रहा सांस

पुलिस के मुताबिक चोर करीब 5 घंटे तक पुलिस को चकमा देने के लिए काई से भरे तालाब में डूबा रहा और इस दौरान वो तालाब में लगे कमल के डंठलों की मदद से सांस लेता रहा। पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद जब आरोपी से पूछताछ की तो वो गुमराह करने के लिए अपना नाम बबलू और पता चंडीगढ़ बताता रहा लेकिन आरपीएफ थाना प्रभारी राजीव खरब को उस पर शक हुआ। तभी उन्हें याद आया कि एक वांटेड चोर का फोटो उन्होंने साल 2018 में अपने मोबाइल में सेव किया था। जब वो फोटो उन्होंने निकालकर देखी तो सामने फोटो वाला वांटेड चोर ही बैठा था। आरोपी का असली नाम हरविंदर सिंह है जो कि उत्तरप्रदेश के बिजनौर का रहने वाला है और अब तक देशभर में 400 से ज्यादा चोरियां कर चुका है।