बीजेपी विधायक संजय पाठक ने मांगी माफी पर नहीं पिघला हाईकोर्ट, दिखाई सख्ती

बता दें कि संजय पाठक विजयराघवगढ़ से भाजपा के विधायक हैं। वे पहले कांग्रेस में भी रह चुके हैं। विधायक संजय पाठक अवैध खनन के मामले में घिरे हैं। उनसे जुड़ीं पारिवारिक फर्मों पर अनुमति से अधिक खनन के आरोप हैं। प्रशासन ने विधायक संजय पाठक से जुड़ी फर्मों पर 443 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इसी मामले की सुनवाई कर रहे हाईकोर्ट जज से उन्होंने सीधा संपर्क किया जिसके बाद संबंधित जज सुनवाई से दूर हो गए। इसपर हाईकोर्ट ने मामले में विधायक संजय पाठक पर आपराधिक अवमानना चलाने के आदेश दिए हैं।