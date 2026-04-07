एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 250 से ज्यादा न्यायिक अधिकारियों को किया इधर से उधर

Highcourt- मध्यप्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। प्रदेशभर में न्यायिक अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया है। जबलपुर हाईकोर्ट प्रशासन ने ट्रांसफर ये किए हैं। इससे हर स्तर के न्यायिक अधिकारी प्रभावित हुए हैं। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की पदस्थापना में सबसे बड़ा फेरबदल हुआ है। इस श्रेणी के करीब 200 न्यायिक अधिकारियों को इधर से उधर किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर पर भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।राज्यभर में कई सीजेएम बदल दिए गए हैं। जबलपुर हाईकोर्ट Jabalpur Highcourt प्रशासन ने अपने आदेशों के माध्यम से ज्यादातर जिलों के न्यायिक प्रशासन की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। हाईकोर्ट प्रशासन प्रदेशभर के 250 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं।