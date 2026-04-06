एमपी में ‘112 किमी.’ लंबी रिंग रोड से जुड़ेंगी 171 गांव की सड़कें, प्लान तैयार

MP News: भविष्य के शहरी विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जा रहे मास्टर प्लान में निवेश क्षेत्र का दायरा बड़े पैमाने पर बढ़ाया जा रहा है। नया निवेश क्षेत्र अब 412 वर्ग किलोमीटर तक विस्तारित होगा, जिसमें कुल 171 गांव शामिल किए गए हैं। यह विस्तार पुराने 245 वर्ग किलोमीटर निवेश क्षेत्र की तुलना में करीब 200 वर्ग किलोमीटर अधिक है। मास्टर प्लान में रोड कनेक्टिविटी को विशेष प्राथमिकता दी गई है।