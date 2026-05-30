बिजली बिल बकायादारों के नाम अब सोशल मीडिया पर होंगे सार्वजनिक, जबलपुर सिटी सर्किल की तैयारी

हालांकि, ये कोई पहली बार नहीं, जब कंपनी द्वारा बड़े बकायदारों के नाम सार्वजनिक किए जा रहे हैं। इससे पहले भी बिजली कंपनी ने बड़े बकायादारों के नाम सार्वजनिक करने की कार्रवाई करते हुए बड़े बिलों की वसूली की है। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि, उनका ये कदम कंपनी के राजस्व के लिए फायदेमंद साबित हुआ था। इस कदम से उपभोक्ताओं पर बकाया बिल जमा करने का दबाव बढ़ा था और राजस्व वसूली में तेजी आई थी। वहीं, अब एक बार फिर इसी व्यवस्था को प्रभावी करने की तैयारी की जा रही है, ताकि जितना संभव हो राजस्व की वसूली की जा सके।