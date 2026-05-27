ट्विशा शर्मा केस की सुनवाई के बीच जबलपुर हाईकोर्ट में अचानक छाया अंधेरा, चली गई लाइट

बता दें कि, पूर्व जज और मामले (Twisha Sharma Case) में मुख्य आरोपी गिरिबाला सिंह को ट्विशा की मौत के दो दिन बाद ही भोपाल जिला कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी थी। इसके बाद भोपाल पुलिस ने गिरिबाला सिंह को पूछताछ के लिए तीन नोटिस जारी किए थे। हालांकि पुलिस के अनुसार, तीन नोटिस दिए जाने के बाद भी गिरिबाला पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुई थी। भोपाल पुलिस ने हाईकोर्ट में गिरिबाला की जमानत रद्द कराने को लेकर आवेदन भी दिया था। पुलिस ने तर्क दिया था कि मामले में सोशल मीडिया चैट (व्हाट्सऐप), मेडिकल साक्ष्य, परिवारों के बयान, दहेज प्रताड़ना के आरोप जैसे गंभीर तथ्य मौजूद थी फिर भी 15 मई यानी एफआईआर दर्ज करने वाले दिन ही गिरिबाला को जमानत दी गई। इसके बाद केस सीबीआई के हाथ में आ गया और वह भी हाईकोर्ट में गिरिबाला की अग्रिम जमानत रद्द करवाने के मामले में पक्षकार बन गई।