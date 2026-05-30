जबलपुर क्रूज हादसे के मामले में नया मोड़, MP Tourism के तीन अधिकारियों से पूछे गए तीखे सवाल

Jabalpur cruise accident:जबलपुर के बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे में 13 लोगों की मौत के मामले में गठित न्यायिक जांच आयोग ने शुक्रवार से जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। पहले दिन मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (MP Tourism) के अधिकारियों को तलब कर उनसे पूछताछ की गई। कलेक्टर कार्यालय में सुनवाई के दौरान आयोग ने अधिकारियों से कूज संचालन, तकनीकी जांच, सुरक्षा व्यवस्था और राहत-बचाव कार्यों को लेकर कई सवाल पूछे। आयोग ने यह जानने का प्रयास किया कि बरगी बांध में क्रूज का संचालन कब से किया जा रहा था और क्या समय-समय पर उसकी तकनीकी जांच कराई जाती थी। अधिकारियों से यह भी पूछा गया कि इंजन की खराबी को लेकर तत्कालीन मैनेजर द्वारा लिखे गए पत्र पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य किस प्रकार किए गए और बचाव दल को कितनी देर में रवाना किया गया।