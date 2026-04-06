‘एमके-84 एयर बम’ के निर्माण की तैयारी, जबलपुर बनेगा उत्पादन का रक्षा हब

वर्तमान में जबलपुर एयर बम उत्पादन के क्षेत्र में देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन 1000 किग्रा एमके-84 बम का उत्पादन अभी नहीं होता और इसे आयात करना पड़ता है। यदि इसका स्वदेशी उत्पादन शुरू होता है, तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी। ओएफजे फिलहाल 250 किग्रा एयर बम की बॉडी की ढलाई कर रही है और हाल ही में लगभग 80 करोड़ रुपए का उत्पादन किया है, जिसमें इस बम का बड़ा योगदान रहा। पूर्व में यंत्र इंडिया लिमिटेड ने 1000 किग्रा बम बॉडी निर्माण के लिए 110 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई थी, जिसमे फोर्जिंग और मेल्टिंग प्लांट स्थापित किया जाना था। हालांकि इस दिशा में सीमित प्रगति हुई और कुछ सीएनसी मशीनें ही लाई जा सकीं।