‘बीएच नंबर’ वाले वाहन मालिकों को दिया जाएगा नोटिस, की जाएगी कार्रवाइ

गौरतलब है कि बीएच सीरीज नंबर की शुरुआत उन लोगों की सुविधा के लिए की गई थी, जिनकी नौकरी के चलते बार-बार राज्य बदलना पड़ता है। इस व्यवस्था में वाहन का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है और टैक्स एकमुश्त देने के बजाय हर दो साल में जमा करना होता है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि वाहन पर किसी राज्य का कोड नहीं होता, जिससे दूसरे राज्य में जाने पर दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसी सुविधा का गलत फायदा उठाने वालों पर विभाग की नजर टेढ़ी हो गई है।