6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

‘बीएच नंबर’ वाले वाहन मालिकों को दिया जाएगा नोटिस, की जाएगी कार्रवाइ

MP News: बीएच सीरीज नंबर की शुरुआत उन लोगों की सुविधा के लिए की गई थी, जिनकी नौकरी के चलते बार-बार राज्य बदलना पड़ता है।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Apr 06, 2026

BH numbers Vehicle

BH numbers Vehicle (Photo Source - Patrika)

MP News: भारत (बीएच) सीरीज नंबर वाले वाहनों पर अब परिवहन विभाग सख्त रुख अपनाने जा रहा है। तय समय पर टैक्स जमा नहीं करने वाले वाहन मालिकों को नोटिस भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही आरटीओ के उडऩदस्तों को भी सड़क पर उतारने की योजना बनाई गई है ताकि ऐसे वाहनों की मौके पर जांच कर कार्रवाई की जा सके। दरअसल बीएच सीरीज के वाहनों की संख्या इंदौर सहित पूरे मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रही है।

आंकड़ों के मुताबिक इंदौर में 7 हजार से ज्यादा और प्रदेश में करीब 70 हजार वाहन इस सीरीज में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इनमें से बड़ी संख्या ऐसे वाहन मालिकों की है। जिन्होंने निर्धारित समय पर टैक्स जमा नहीं कराया है।

विभाग की नजर टेढ़ी

गौरतलब है कि बीएच सीरीज नंबर की शुरुआत उन लोगों की सुविधा के लिए की गई थी, जिनकी नौकरी के चलते बार-बार राज्य बदलना पड़ता है। इस व्यवस्था में वाहन का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है और टैक्स एकमुश्त देने के बजाय हर दो साल में जमा करना होता है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि वाहन पर किसी राज्य का कोड नहीं होता, जिससे दूसरे राज्य में जाने पर दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसी सुविधा का गलत फायदा उठाने वालों पर विभाग की नजर टेढ़ी हो गई है।

दो साल मे भरना पड़ता है टैक्स

आरटीओ प्रदीप शर्मा के अनुसार नियम साफ है कि बीएच सीरीज में रजिस्टर्ड हर वाहन का टैक्स हर दो साल में जमा करना अनिवार्य है। विभाग ने मैसेज के जरिए सूचना देने के बावजूद कई लोग लापरवाही बरत रहे हैं। अब ऐसे मामलों में सख्ती करते हुए नोटिस जारी किए जाएंगे। यदि इसके बाद भी टैक्स जमा नहीं किया गया तो सड़क पर चेङ्क्षकग के दौरान रोजाना 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जरूरत पडऩे पर वाहन जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी।

क्या होता है बीएच गाड़ी नंबर प्लेट

बीएच (BH - Bharat) सीरीज नंबर प्लेट केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2021 में शुरू की गई एक अखिल भारतीय (All-India) वाहन पंजीकरण प्रणाली है। यह सुविधा उन लोगों के लिए है जिनका तबादला (Transfer) एक राज्य से दूसरे राज्य में होता रहता है, ताकि उन्हें हर बार गाड़ी का नया रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स न भरना पड़े।

बीएच नंबर प्लेट की मुख्य बातें

-यह पूरे देश में मान्य है और राज्य बदलने पर पुनः पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती।

-इसका फॉर्मेट YY BH #### XX है (जैसे: 22BH9999AA)। यहां 22 का मतलब 2022 में रजिस्ट्रेशन है।

-यह रक्षा कर्मियों, केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों, और उन निजी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए है जिनके कार्यालय 5 से अधिक राज्यों में हैं।

ये भी पढ़ें

स्कूल में प्रार्थना कर रहे बच्चों-शिक्षकों पर मधुमक्खियों का हमला, 36 लोग अस्पताल में भर्ती
गुना
mp news Honeybees Attack Students Teachers During School Prayer in guna

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Apr 2026 04:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / ‘बीएच नंबर’ वाले वाहन मालिकों को दिया जाएगा नोटिस, की जाएगी कार्रवाइ

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर में वॉशरूम से मिला हिडन कैमरा, सफाईकर्मी रोज रिकॉर्ड करता था वीडियो

Hidden Camera
इंदौर

एमपी में ‘टोल टैक्स’ महंगा, 20 किमी. दायरे में रहने वालों की जेब पर फटका

MP Toll Tax
इंदौर

इंदौर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बारातियों से भरी कार को मारी टक्कर, 4 की मौत

Indore Road Accident death injured
इंदौर

9वीं कक्षा में प्रवेश के समय स्टूडेंट की उम्र 13 साल जरूरी !

Students
इंदौर

MP LPG Shortage: 90 दिन के भीतर ‘पीएनजी कनेक्शन’ लेना जरूरी, नहीं मिलेगा सिलेंडर!

LPG Shortage
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.