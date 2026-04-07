एमपी में मातृत्व अवकाश पर 80 दिन का अड़ंगा, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Maternity Leave- दुनियाभर में मातृत्व अवकाश पर खूब चर्चा चल रही है। देश में भी इसकी मांग की जा रही है। मध्यप्रदेश में मातृत्व अवकाश दिया तो जा रहा है पर कई विभागों में अनेक दिक्कतें आ रहीं हैं। सबसे ज्यादा नियमानुसार न्यूनतम 80 दिन काम का अड़ंगा लगाया जाता है जिसपर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने कहा है कि अधिनियम की धारा 2(1) का दायरा व्यापक है और राज्य सरकार के संस्थान में कार्यरत महिला को 80 दिन काम पूरा न होने का हवाला देकर मातृत्व लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मातृत्व लाभ अधिनियम में यह शर्त जरूर है, लेकिन राज्य के संस्थानों पर यह रोक लागू नहीं होगी। राज्य का दायित्व है कि वह नागरिकों, खासकर महिलाओं, के लिए कल्याणकारी उपाय सुनिश्चित करे। कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता को मातृत्व लाभ का फायदा देने का निर्देश दिया।