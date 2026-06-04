Jabalpur के 11 कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर के आदेश, कलेक्टर ने की बड़ी कार्रवाई

Jabalpur Collector : इसी प्रकार, पाटन के ग्राम टिमरी में नलिनी वैश (14 प्लॉट), अक्षय सतीश वैश (151 प्लॉट) और राकेश वैश (20 प्लॉट) के खिलाफ अवैध कॉलोनी विकसित करने की जानकारी सामने आई है। जबलपुर तहसील के कोसमघाट में नलिनी वैश (20 प्लॉट), बरगी में श्रीकांत मिश्रा (33 प्लॉट), और कुंडम के ग्राम पड़रिया में दीपक साहू (38 प्लॉट) व कमल जैन (63 प्लॉट) द्वारा अवैध प्लाटिंग की गई। वहीं, बरेला क्षेत्र में प्रतीक शुक्ला द्वारा 42 प्लॉट बिना अनुमति के काटे गए। कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि आम नागरिकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी और अनियोजित विकास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से जिले के भू-माफियाओं और अवैध कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया।