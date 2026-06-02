जबलपुर में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई: राजस्व निरीक्षक 80 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार

शहडोल में तहसील का बाबू 75 हजार लेते पकड़ाया

इधर मंगलवार को ही शहडोल में ब्यौहारी तहसील में पदस्थ बाबू लल्लू प्रसाद प्रजापति को भी रीवा लोकायुक्त की टीम ने 75 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा है। रिश्वतखोर बाबू लल्लू प्रसाद प्रजापति तहसील कार्यालय के बाहर एक फोटो कॉपी की दुकान पर फरियादी रमेश रजक निवासी वार्ड क्रमांक–3 बाणसागर देवलौंद तहसील ब्यौहारी से रिश्वत ले रहा था। फरियादी रमेश रजक के मुताबिक उसकी दुकान को लेकर उसका किराएदार से विवाद हुआ था और इसी कारण पुलिस में केस दर्ज हुआ था। प्रकरण एसडीएम न्यायालय में चल रहा है और बाबू लल्लू प्रसाद प्रजापति उसके पक्ष में फैसला करवाने के एवज में एक लाख रुपये रिश्वत की मांग कर रहा था।