World Environment Day: जबलपुर की धरती पर काल बन रहा ‘कंक्रीट का जंगल’, बुरे होंगे परिणाम

मौसम विभाग के दशक भर के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि शहर का मौसम चक्र बिगड़ रहा है। साल 2019 में जून में अधिकतम तापमान ने 46.8 डिग्री का सर्वकालिक रिकॉर्ड छुआ था। लेकिन, असली डरावना बदलाव न्यूनतम (रात के) तापमान में आया है। मई महीने में लगातार एक सप्ताह से भी ज्यादा समय तक रात का तापमान 30 डिग्री या उसके आसपास रहा है। 2016-2020: रात का तापमान अमूमन 21 से 23 डिग्री के बीच रहता था। इससे रातें ठंडी हो जाती थीं। इस साल जून में अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री दर्ज हो चुका, वहीं न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री पर पहुंच गया। यह जून के औसत न्यूनतम तापमान (27 डिग्री) से भी अधिक है। वैज्ञानिकों के अनुसार, जबलपुर के इस 'लोकल हीटिंग' के पीछे बड़ा भूगर्भीय कारण है।