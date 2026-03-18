प्रशासन का मेगा कैंप फ्लॉप: दिनभर में सिर्फ 60 आवेदन

यह अभियान 12 जनवरी को शुरू हुआ था, जो 30 मार्च तक चलेगा। लहार में इतने व्यापक स्तर पर शिविर का आयोजन पहली बार किया गया था। इसके पहले घर-घर जाकर आवेदन संग्रहित करने के साथ ही पात्र हितग्राहियों को हितलाभ वितरण किया गया। इसी क्रम में इस शिविर का आयोजन बस स्टैंड परिसर में किया गया। एसडीएम विजय सिंह यादव के साथ खंड स्तरीय अधिकांश अधिकारी व कर्मचारी शिविर में मौजूद रहे। कलेक्टर किरोड़ीलाल मीना स्वयं शिविर में पहुंचे और लोगों से चर्चा की, लेकिन उम्मीद के अनुरूप आवेदक इस शिविर में नहीं पहुंचे। हालांकि जो लोग आवेदन लेकर पहुंचे उनके प्राथमिकता के आधार पर निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए गए।