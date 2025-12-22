22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिंड

भाजपा सरकार मनरेगा को विफल करने की साजिश रच रही है

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का नाम बदलने के विरोध में जिला कांगे्रस कमेटी शहर ने रविवार को गांधी मार्केट पर धरना-प्रदर्शन आंदोलन किया। राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार मोहनलाल शर्मा को ज्ञापन सौंपकर इस कानून पर रोक लगाने की मांग की।

2 min read
Google source verification

भिंड

image

Ravindra Singh Kushwah

image

Ravindra Singh Kushwah

Dec 22, 2025

भाजपा सरकार मनरेगा को विफल करने की साजिश रच रही है
Play video

धरना देते कांग्रेसजन।

Bhind. जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भदौरिया पिंकी के नेतृत्व में हुए आंदोलन में भदौरिया ने कहा कि योजना का नाम बदलने से महात्मा गांधी लोगों के दिलों से नहीं निकलेंगे, वे लोगों के दिलों में बसे हैं। नाम बदलने के के साथ ही भाजपा सरकार मनरेगा को विफल करने की साजिश रच रही है। कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने मनरेगा की योजना में 15 दिन में किसान मजदूर का भुगतान करने का अधिनियम बनाया गया था। लेकिन भाजपा ने पिछले 3 साल से कोई भी भुगतान नहीं किया। अब इस योजना का नाम बदलकर किसान मजदूर को गुमराह करना चाहती है। पहले मनरेगा के लिए केंद्र सरकार 100 प्रतिशत फंड उपलब्ध कराती थी, नई योजना में केंद्र और राज्य का अनुपात 60 एवं 40 का होगा। राज्य सरकर 40 प्रतिशत का खर्च वहन नही और योजना बंद हो जाएगी। कोरोना काल में मनरेगा ने मजदूरों का पलायन रोकने में बड़ी मदद की थी।

तेल, रिटेल और चॉकलेट का बिजनेस करने वाले इन परिवारों के हाथ में सिमटी दुनिया की दौलत

सरकार पहले से कर्ज में, रोजगार कैसे देगी

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार को पूर्व की तरह बजट की व्यवस्था करनी चाहिए, जिसमें 10 प्रतिशत ही राज्य का हिस्सा रहता था। मप्र सरकार पहले से कर्ज में डूबी है, कई बाद कर्मचारियों के वेतन का टोटा पड़ जाता है। यदि 40 प्रतिशत भार राज्य सरकार पर रहेगा तो योजना बंद हो जाएगी और मजदूरों का पलायन बढ़ जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि पूरा बजट उपलब्ध करवाए।

PhD धारक चला रहा था फर्जी डिग्री रैकेट, पुलिस ने 923 नकली दस्तावेज बरामद किए


विवाद न हो इसलिए तहसीलदार आए

कांग्रेस का आंदोलन कहीं उग्र न हो जाए, इसलिए सीआईडी दो तीन से आंदोलन की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। कांग्रेस ने कहीं जाकर ज्ञापन देने का कार्यक्रम नहीं बनाया था। बल्कि अवकाश के बावजूद ग्रामीण तहसीलदार मोहनलाल शर्मा को स्वयं ज्ञापन लेने के लिए धरना स्थल पर भेजा। मोहनलाल शर्मा ने ज्ञापन लिया और उचित माध्यम से राष्ट्रपति तक पहुंंचाने का आश्वासन दिया। कांग्रेस का धरना प्रदर्शन आंदोलन दो घंटे से अधिक समय तक चला।

ज्ञापन देने वालों में

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मनोज दैपुरिया, रामहर्ष सिंह कुशवाह, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रेखा भदोरिया, कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष संदीप मिश्रा, शहर ब्लॉक अध्यक्ष हलीम पठान, संतोष त्रिपाठी, मनीष शर्मा, राहुल कुशवाह, शिव शंकर भदोरिया आदि मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 Dec 2025 01:29 pm

Published on:

22 Dec 2025 01:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / भाजपा सरकार मनरेगा को विफल करने की साजिश रच रही है

बड़ी खबरें

View All

भिंड

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मालनपुर में 40 एमवीए का ट्रांसफार्मर फेल

मालनपुर में 40 एमवीए का ट्रांसफार्मर फेल
समाचार

आरओबी निर्माण का अहम चरण पूरा, 7 घंटे चला गर्डर लॉन्चिंग काम

bhind news
भिंड

Bhind Municipality General Meeting

Bhind Municipality General Meeting
राजनीति

भिण्ड में आवारा कुत्तों का कहर: रोज 100 से ज्यादा हमले, बच्चे तक नहीं सुरक्षित

bhind news
भिंड

कमीशन मांगने का वीडियो वायरल

कमीशन मांगने का वीडियो वायरल
भिंड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.