तेल, रिटेल और चॉकलेट का बिजनेस करने वाले इन परिवारों के हाथ में सिमटी दुनिया की दौलत

इस बार इस लिस्ट में कुछ अलग हुआ, क्योंकि इस साल चार अलग-अलग महाद्वीपों से चार नए परिवार पहली बार इस लिस्ट में शामिल हुए हैं. मेक्सिको का लारिया मोटा वेलास्को परिवार और चिली का लुक्सिक परिवार इस लिस्ट में जुड़े हैं. दोनों ही परिवारों ने कॉपर माइनिंग से दौलत कमाने की नींव रखी है. इटली का डेल वेकियो परिवार चश्मा बनाने वाली कंपनी EssilorLuxottica से दौलतमंद हुआ है, जिसके AI-बेस्ड स्मार्ट ग्लासेज में उतरने से कंपनी के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई. वहीं सऊदी अरब का ओलायन परिवार, जिसका कारोबार दुनिया भर में फैला है और जिसके वॉल स्ट्रीट से गहरे रिश्ते हैं, अब देश और विदेश दोनों जगह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन गया है.