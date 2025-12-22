तेल, रिटेल और चॉकलेट का बिजनेस करने वाले इन परिवारों के हाथ में सिमटी दुनिया की दौलत

वॉल्टन फैमिली, इस साल भी सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में टॉप पर रहा है. (PC: GrokAI)
दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवार पिछले एक साल में और ज्यादा अमीर हो गए हैं. उनकी कुल दौलत में करीब 358.7 बिलिन डॉलर का इजाफा हुआ है और अब कुल मिलाकर उनके पास करीब 2.9 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति है. शेयर बाजार में आई तेजी और सोने-चांदी और पेट फूड्स की बढ़ती कीमतों और मांग से उन्हें बड़ा फायदा मिला है. साथ ही, कई दशकों का अनुभव और उनका दबदबा भी इन परिवारों की दौलत को बढ़ाने में एक बड़ा कारण रहा है.
वॉलमार्ट की स्थापना करने वाला परिवार, वॉल्टन फैमिली, इस साल भी सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में टॉप पर रहा है. पहली बार उनकी कुल संपत्ति आधे ट्रिलियन डॉलर (500 बिलियन डॉलर) से ज्यादा हो गई है. इस लिस्ट में शामिल होने के लिए जरूरी न्यूनतम संपत्ति भी अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है, कम से कम 46.4 बिलियन डॉलर, जो कि बीते साल के मुकाबले 9.7 बिलियन डॉलर ज्यादा है.
इस बार इस लिस्ट में कुछ अलग हुआ, क्योंकि इस साल चार अलग-अलग महाद्वीपों से चार नए परिवार पहली बार इस लिस्ट में शामिल हुए हैं. मेक्सिको का लारिया मोटा वेलास्को परिवार और चिली का लुक्सिक परिवार इस लिस्ट में जुड़े हैं. दोनों ही परिवारों ने कॉपर माइनिंग से दौलत कमाने की नींव रखी है. इटली का डेल वेकियो परिवार चश्मा बनाने वाली कंपनी EssilorLuxottica से दौलतमंद हुआ है, जिसके AI-बेस्ड स्मार्ट ग्लासेज में उतरने से कंपनी के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई. वहीं सऊदी अरब का ओलायन परिवार, जिसका कारोबार दुनिया भर में फैला है और जिसके वॉल स्ट्रीट से गहरे रिश्ते हैं, अब देश और विदेश दोनों जगह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन गया है.
तो चलिए देखते हैं किस परिवार ने कितनी दौलत कमाई है. नीचे पूरी लिस्ट दी गई है. ये परिवार क्या काम करता है बताया गया है.
वॉलमार्ट कमाई के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंज्यूमर कंपनी है. पिछले वित्त वर्ष में इसने दुनिया भर में मौजूद 10,750 से ज्यादा स्टोर्स से करीब 681 बिलियन डॉलर का बिजनेस किया है. इस कंपनी में वॉल्टन परिवार की करीब 44% हिस्सेदारी है, और यही हिस्सेदारी दुनिया की सबसे बड़ी पारिवारिक दौलत की नींव मानी जाती है.
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में अल नाहयान परिवार दशकों से शासन करता आ रहा है, उस दौर से भी पहले जब तेल ने अर्थव्यवस्था और शाही परिवार की किस्मत बदल दी थी. अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ही देश के राष्ट्रपति भी हैं. देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शेख तहनून व्यक्तिगत और सरकारी फंड मिलाकर करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर की संपत्तियों की देखरेख करते हैं और उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में बड़े पैमाने पर निवेश किया है.
इस साल शाही परिवार की कुल संपत्ति का अनुमान पहले से ज्यादा लगाया गया है. करीब 15,000 सदस्यों वाले इस लंबे चौड़े शाही परिवार के पास असल में इससे भी ज्यादा दौलत होने की संभावना है. कई शाही सदस्यों ने सरकारी ठेके दिलाने, जमीन के सौदे कराने और सरकार से जुड़ी कंपनियों, जैसे सऊदी अरामको को सेवाएं देने वाले कारोबार खड़े करके बड़ी कमाई की है.
सऊदी अरब का सॉवरेन वेल्थ फंड PIF करीब 1 ट्रिलियन डॉलर की संपत्तियों को संभालता है. वहीं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निजी नियंत्रण में भी 1 अरब डॉलर से कहीं ज्यादा की संपत्ति बताई जाती है.
अल थानी परिवार के सदस्य सरकार में कई अहम पदों पर हैं और देश की अर्थव्यवस्था पर उनका दबदबा है. होटल, बीमा कंपनियों से लेकर कंस्ट्रक्शन तक कई बड़े कारोबार उन्हीं के हाथ में हैं. विदेशों में भी उनकी कीमती संपत्तियां हैं, जैसे लंदन के मेफेयर इलाके में घर, घुड़सवारी से जुड़े फार्म, प्राइवेट बैंक और मशहूर फैशन ब्रांड वैलेंटीनो में हिस्सेदारी. अल थानी परिवार के सदस्यों की संख्या भी हजारों में है, हालांकि असली ताकत कुछ चुनिंदा शाखाओं के हाथों में ही है.
100 से ज्यादा सदस्यों वाला यह परिवार फ्रांस की मशहूर लग्ज़री फैशन कंपनी का मालिक है, जो अपने Birkin बैग्स के लिए जानी जाती है. ये बैग नीलामी में लाखों डॉलर में बिक जाते हैं.
परिवार के ही कुछ सदस्य कंपनी में ऊंचे पदों पर भी हैं. जैसे पियरे-एलेक्सिस ड्यूमा, जो कंपनी के आर्टिस्टिक डायरेक्टर हैं, और एक्सिक्यूटिव चेयरमैन एक्सल ड्यूमा. परिवार की निवेश से जुड़ी कंपनियों में क्रेफेल्ड और ब्रेथॉर्न होल्डिंग शामिल हैं.
फ्रेडरिक, चार्ल्स, डेविड और विलियम, इन चारों भाइयों को अपने पिता फ्रेड की तेल कंपनी विरासत में मिली थी. 1980 के शुरुआती वर्षों में कंपनी पर नियंत्रण को लेकर भाइयों के बीच गंभीर विवाद हुआ, जिसके बाद फ्रेडरिक और विलियम ने फैमिली बिजनेस से खुद को अलग कर लिया, चार्ल्स और डेविड ने बिजनेस की कमान संभाली. सालाना कारोबार करीब 125 बिलियन डॉलर है.
फ्रैंक मार्स ने साल 1902 में सिर्फ 19 साल की उम्र में गुड़ से बनी टॉफियां बेचकर अपना कारोबार शुरू किया. बाद में उनके बेटे फॉरेस्ट सीनियर ने इस बिज़नेस को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया. आज यह कंपनी M&M’s, Milky Way और Snickers जैसे मशहूर चॉकलेट ब्रांड्स के लिए जानी जाती है. हालांकि अब कंपनी की कमाई का आधा से भी ज्यादा हिस्सा पेट केयर और फूड प्रोडक्ट्स से आता है. इसी महीने मार्स ने स्नैक-फूड बनाने वाली कंपनी Kellanova का अधिग्रहण भी पूरा कर लिया है.
धीरूभाई अंबानी ने 1950 के दशक में रिलायंस इंडस्ट्रीज की शुरुआत की. जो आज दुनिया की सबसे वैल्युएबल और बड़े कारोबारी समूहों में से एक बन चुकी है. यह ग्रुप एनर्जी, टेलीकॉम, रिटेल और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है.
एलेन और जेरार्ड वर्थाइमर भाई आज अपने दादा के उस फैसले का फायदा उठा रहे हैं, जब उन्होंने 1920 के दशक में पेरिस में फैशन डिज़ाइनर कोको शनेल को फंडिंग दी थी. शनेल के मालिक वर्थाइमर परिवार को दुनिया भर में लग्ज़री प्रोडक्ट्स की मजबूत मांग का लगातार फायदा मिल रहा है. वर्थाइमर परिवार की मालिकाना हक वाली यह फैशन कंपनी वही है जिसने दुनिया को मशहूर लिटिल ब्लैक ड्रेस दी. साल 2024 में इस फैशन हाउस की कमाई करीब 18.7 बिलियन डॉलर रही. फैशन के अलावा वर्थाइमर परिवार के पास रेस के घोड़े और वाइनयार्ड्स भी हैं.
कनाडा के सबसे अमीर परिवार की दौलत की शुरुआत 1930 के दशक की शुरुआत में हुई, जब रॉय थॉमसन ने ओंटारियो में एक रेडियो स्टेशन खोला. इसके बाद उन्होंने अख़बारों के कारोबार में कदम रखा और देश के सबसे बड़े मीडिया मालिक बन गए. आगे चलकर उन्हें ‘फर्स्ट बैरन थॉमसन ऑफ फ्लीट’ की उपाधि भी मिली. आज यह परिवार अपनी निवेश कंपनी वुडब्रिज के ज़रिए फाइनेंशियल डेटा और सर्विसेज देने वाली कंपनी Thomson Reuters में करीब 70% हिस्सेदारी रखता है. पिछले साल की कमाई लगभग 7.3 अरब डॉलर रही.
|पोजीशन
|परिवार का नाम
|नेटवर्थ ($ बिलियन)
|बिजनेस
|11
|जॉनसन
|76.4
|फाइनेंस
|12
|कारगिल, मैकमिलन
|73.9
|इंडस्ट्रियल
|13
|हॉफमैन, ओयरी
|69.4
|फार्मा
|14
|रिट्ज़कर
|65.6
|डायवर्सिफाड
|15
|Quandt
|61.3
|ऑटोमोटिव
|16
|Ofer
|60.7
|इंडस्ट्रियल
|17
|लारिया मोटा वेलासको
|58.5
|माइनिंग
|18
|डेल वेचियो
|56.2
|आईवियर
|19
|अलब्रेट
|55.2
|कंज्यूमर रिटेल
|20
|फेरेरो
|54.9
|कन्फेक्शनरी
|21
|Van Damme, De Spoelberch, De Mevius
|53.8
|बेवरेजेस
|22
|Chearavanont
|53.3
|डायवर्सिफाइड
|23
|ओलायन
|50
|डायवर्सिफाइड
|24
|डनकन
|48
|इंडस्ट्रियल
|25
|लुकसिक
|46.4
|डायवर्सिफाइड
