दोस्त को दिया अपना क्रेडिट कार्ड! टैक्स नोटिस के लिए तैयार रहिए

देखिए, आपका PAN कार्ड आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से लिंक होता है. जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं या फिर बिल का भुगतान करते हैं तो इसकी सारी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाती है. इसके अलावा, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की जानकारी आपका बैंक भी SFT (Statement of Financial Transactions) के जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है.

इनकम टैक्स पोर्टल पर भी आपके AIS यानी सालाना स्टेटमेंट में भी आपके क्रेडिट कार्ड के खर्चे दिखते हैं. तो कुल मिलाकर ये कि आप क्रेडिट कार्ड से जो खर्च करते हैं, उसकी पूरी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होती है.