भारतीय कर रहे सोने में निवेश, 2026 में गोल्ड ETF 2.49 अरब डॉलर इंवेस्ट, दिसंबर 2025 के मुकाबले 98% फीसदी बढ़ोतरी

वैश्विक स्तर पर भी बीते कुछ समय से गोल्ड ETF में जमकर निवेश हो रहा है। जनवरी 2026 में वैश्विक स्तर पर 19 अरब डॉलर का निवेश हुआ। इससे सोने की कीमत में भारी उछाल भी देखने को मिला। वैश्विक सोना ETF के प्रबंधन में जमा संपत्ति रिकॉर्ड 669 अरब डॉलर तक पहुंच गया। जोकि दिसंबर 2025 की तुलना में 20 फीसदी ज्यादा था। वहीं, वैश्विक स्तर पर सोने की भंडारण क्षमता में साफ तौर पर बढ़ोतरी देखी गई। ग्लोबल स्तर पर सोने की भंडारण क्षमता 120 टन बढ़कर 4,145 टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।