Gold-Silver Price: सोना-चांदी में आई उछाल, शादी के सीज़न में फिर बढ़े भाव

पिछले महीने सोना और चांदी की कीमतों (Gold-Silver Price) में रिकॉर्डतोड़ उछाल देखने को मिली और सोना-चांदी ने नई ऊंचाइयों को छुआ। हालांकि पिछले एक हफ्ते से सोना और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट हो रही है, जिससे निवेशकों को बड़ा झटका लगा है। सिर्फ घरेलू बाजार में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सर्राफा बाजार में सोना और चांदी के भाव में गिरावट ने सभी को हैरान कर दिया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में भी सोना और चांदी में गिरावट देखने को मिली, लेकिन आज सोना और चांदी में एक बार फिर उछाल देखने को मिली है।