Gold Silver Price: चांदी में फिर दिखी तेजी, सोना भी 2200 रुपये से ज्यादा उछला, क्या है MCX पर आज का रेट

विशेषज्ञों ने कहा कि वैश्विक और घरेलू दोनों ही स्तरों पर कुछ ऐसे फैक्टर्स एक्टिव हुए हैं, जिसके चलते सोने और चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की कमजोरी और भू-राजनीतिक तनाव के कारण निवेशक अब शेयर बाजार के बजाय सुरक्षित निवेश के रूप में सोने-चांदी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसके अलावा, भारत में शादियों का सीजन अपने चरम पर है, जिससे जेवरों की मांग में अचानक भारी वृद्धि हुई है। मांग व आपूर्ति के चलते सोने व चांदी के भाव बढ़े हैं।