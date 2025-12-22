PhD धारक चला रहा था फर्जी डिग्री रैकेट, पुलिस ने 923 नकली दस्तावेज बरामद किए

जांच में सामने आया है कि गिरोह बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमएससी, बीए जैसे कोर्स की डिग्रियां तैयार करता था। इन डिग्रियों की कीमत 25 हजार रुपये से लेकर 4 लाख रुपये तक तय की जाती थी। फीस इस बात पर निर्भर करती थी कि कोर्स कौन-सा है और विश्वविद्यालय की “विश्वसनीयता” कितनी मानी जाती है। गोमतीनगर के सहायक पुलिस आयुक्त बृज नारायण सिंह ने बताया कि आरोपी ऐसे उम्मीदवारों को निशाना बनाते थे, जो नौकरी या उच्च शिक्षा के लिए पात्रता पूरी नहीं कर पाते थे। उन्हें भरोसा दिलाया जाता था कि डिग्री इतनी असली दिखेगी कि सामान्य सत्यापन में पकड़ में नहीं आएगी।”