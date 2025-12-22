SP Protest: सत्र शुरू होते ही सपा विधायकों का प्रदर्शन, चित्रकूट ट्रेजरी घोटाले पर सरकार के खिलाफ मोर्चा

सपा विधायकों का कहना है कि चित्रकूट ट्रेजरी घोटाला करोड़ों रुपये के सरकारी धन की हेराफेरी से जुड़ा हुआ मामला है। आरोप है कि ट्रेजरी से जुड़े अधिकारियों और कुछ प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत से लंबे समय तक अवैध निकासी होती रही, लेकिन सरकार ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया। विपक्ष का दावा है कि यदि समय पर जांच होती और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाती, तो यह घोटाला इतना बड़ा रूप नहीं लेता। सपा नेताओं ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में चुनिंदा कार्रवाई करती है और बड़े मामलों को दबाने का प्रयास करती है।