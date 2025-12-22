UP Schools Closed: यूपी में शीतलहर और घना कोहरा हावी, कई जिलों में स्कूल बंद, 39 जिलों के लिए अलर्ट

सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में दिन की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। आगरा, अलीगढ़ और बाराबंकी में सुबह के समय दृश्यता लगभग शून्य तक पहुंच गई। बहराइच में दृश्यता 50 मीटर, कानपुर में 70 मीटर और श्रावस्ती, अयोध्या व अमेठी में महज 100 मीटर दर्ज की गई। कोहरे की वजह से राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की रफ्तार थम गई और कई जगह जाम की स्थिति बन गई। रेल सेवाओं पर भी कोहरे का असर साफ दिखा। कई ट्रेनें देरी से चलीं, जबकि कुछ को एहतियातन धीमी गति से चलाया गया। सुबह के समय दफ्तर जाने वाले लोगों और स्कूल जाने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा।