यूपी बजट सत्र 2026 के पहले दिन सपा का जोरदार प्रदर्शन, SIR और मंदिर तोड़ने पर बहस तेज

UP Budget 2026: विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी (सपा) के नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सपा नेताओं ने विधानसभा के बाहर काले बोर्ड उठाकर प्रदर्शन किया और नारे लगाए। उन्होंने PDA, ब्राह्मण समाज से जुड़े मुद्दे, UGC और अन्य जनहित के मसलों को लेकर अपनी नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने सरकार की नीतियों और फैसलों पर सवाल उठाए और जनता के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। पहले ही दिन सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की।