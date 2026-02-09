Jitin Prasada Viral Love Story: दिल से निकला रिश्ता और राजनीति के गलियारों में गूंजी शादी, जितिन प्रसाद की प्रेम कहानी सुर्खियों में

Jitin Prasada Love Story: राजनीति की गंभीर दुनिया में अक्सर निजी जिंदगी पर पर्दा ही रहता है, लेकिन कुछ प्रेम कहानियां ऐसी होती हैं जो सादगी, विश्वास और पारिवारिक मूल्यों के कारण खास बन जाती हैं। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता जितिन प्रसाद की प्रेम कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक महिला पत्रकार से मुलाकात, दोस्ती, फिर प्यार और अचानक घर रिश्ता भेजकर शादी,यह कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं लगती। जितिन प्रसाद की राजनीतिक पहचान से देश वाकिफ है, लेकिन उनकी निजी जिंदगी का यह पहलू कम ही लोगों को पता है कि उन्होंने अपनी जीवनसंगिनी नेहा सेठ को बेहद पारंपरिक अंदाज़ में शादी के लिए प्रपोज किया था।