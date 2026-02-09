9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

लखनऊ

BJP के लिए चिंता बढ़ा रहा कुर्मी और लोध फैक्टर! दो दिग्गजों के बीच हुए विवाद के बाद बदली हवा

UP Politics: कुर्मी और लोध फैक्टर BJP के लिए चिंता बढ़ाता हुए नजर आ रहा है। दो दिग्गजों के बीच हुए विवाद के बाद हवा बदली-बदली नजर आ रही है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Feb 09, 2026

kurmi vs lodh issue raising concerns for bjp after controversy swatantra dev singh and mla brijbhushan

UP Politics: BJP के लिए चिंता बढ़ा रहा कुर्मी और लोध फैक्टर! फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

UP Politics: उत्तर प्रदेश में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सभी राजनीतिक दल जमकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। यूपी की राजनीति एक बार फिर जातीय धुरी पर घूमती दिखाई दे रही है।

UP Politics News in Hindi: BJP के लिए चिंता बढ़ा रहा कुर्मी और लोध फैक्टर

30 जनवरी को महोबा में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह (Swatantra Dev Singh) और विधायक बृजभूषण (Brijbhushan)के बीच विवाद से उठी लहरें कुर्मी बनाम लोध के रूप में BJP की चिंता बढ़ा रही हैं। रविवार को लखनऊ में विश्वेश्वरैया हॉल में अखिल भारतीय लोधी समाज द्वारा आयोजित स्वामी ब्रह्मानंद शैक्षणिक उन्नयन एवं सामाजिक जागरूकता संगोष्ठी में केंद्रीय मंत्री BL वर्मा, प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह समेत कई कद्दावर लोग शामिल हुए। इसे लोध विधायक बृजभूषण के समर्थन और आने वाले दिनों में सरकार और संगठन में भागीदारी के लिए दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

Lucknow News in Hindi: टी राजा समेत कई चेहरों की उपस्थिति ने राजनीति को गरमाया

तेलंगाना में पार्टी के बागी विधायक टी राजा समेत कई चेहरों की इसमें उपस्थिति ने राजनीति को गरमाया है। बेशक इस कार्यक्रम में BJP कहीं नहीं थी, लेकिन OBC की 2 बड़ी जातियों लोधी और कुर्मी नेताओं के बीच हालिया बयानबाजी और शक्ति प्रदर्शन से पार्टी नई उलझन में फंसती नजर आ रही है। जागरूकता संगोष्ठी में विपिन कुमार वर्मा डेविड और उत्तम चंद्र उर्फ राकेश लोधी समेत कई नेता मंच पर नजर आए।

Lucknow News: 100 ग्राम प्रधानों के साथ किया था प्रदर्शन

बता दें कि महोबा दौरे पर 30 जनवरी को गए कुर्मी बिरादरी से आने वाले जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के सामने लोध बिरादरी से आने वाले विधायक बृजभूषण राजपूत ने जलजीवन मिशन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए 100 ग्राम प्रधानों के साथ प्रदर्शन किया। बस यहीं से बात आगे निकलकर अब कुर्मी बनाम लोध की बन गई है।

UP Assembly Elections 2027: लोध वर्ग से BJP में कौन?

लोध वोटर्स को BJP का परंपरागत समर्थक कहा जाता है, जो पूर्व CM कल्याण सिंह के साथ पार्टी से जुड़ा था। लोध वर्ग से अब BJP में केंद्रीय मंत्री BL वर्मा, प्रदेश सरकार में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के साथ ही सांसद साक्षी महराज, मुकेश राजपूत एवं अजेंद्र राजपूत का नाम लिया जाता है।

UP Vidhansabha Chunav 2027: कुर्मी वर्ग से योगी सरकार में कौन?

माना जा रहा था कि BJP इस बार धर्मपाल सिंह या BL वर्मा में से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी, लेकिन नए समीकरणों के तहत BJP ने कुर्मी बिरादरी से आने वाले पंकज चौधरी को कमान सौंप दी। पार्टी के रणनीतिकारों की माने तो यहां से लोध चेहरों का मलाल बढ़ना शुरू हुआ, जो स्वतंत्र देव और बृजभूषण के बीच विवाद के बाद सतह पर नजर आया। कुर्मी नेताओं के रूप में स्वतंत्र देव, राकेश सचान, आशीष पटेल एवं संजय गंगवार, जबकि केंद्र सरकार में पंकज चौधरी और अनुप्रिया पटेल को योगी सरकार में स्थान मिला है।

