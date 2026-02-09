BJP के लिए चिंता बढ़ा रहा कुर्मी और लोध फैक्टर! दो दिग्गजों के बीच हुए विवाद के बाद बदली हवा

30 जनवरी को महोबा में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह (Swatantra Dev Singh) और विधायक बृजभूषण (Brijbhushan)के बीच विवाद से उठी लहरें कुर्मी बनाम लोध के रूप में BJP की चिंता बढ़ा रही हैं। रविवार को लखनऊ में विश्वेश्वरैया हॉल में अखिल भारतीय लोधी समाज द्वारा आयोजित स्वामी ब्रह्मानंद शैक्षणिक उन्नयन एवं सामाजिक जागरूकता संगोष्ठी में केंद्रीय मंत्री BL वर्मा, प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह समेत कई कद्दावर लोग शामिल हुए। इसे लोध विधायक बृजभूषण के समर्थन और आने वाले दिनों में सरकार और संगठन में भागीदारी के लिए दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।