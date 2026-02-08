नंदलाल अंगूठा लगाता है तो SIR के फार्म 07 पर हस्ताक्षर कैसे? अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से पूछा सवाल

लखनऊ : अखिलेश यादव ने प्रेस कांफ्रेंस आयोजित करके विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बीच बड़ी संख्या में नाम काटे जाने को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि फार्म 7 का दुरुपयोग करते हुए बड़ी संख्या में वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा यह लोकतंत्र पर हमला है। अखिलेश यादव दो वोटरों को सामने लेकर आए। इसके जरिए उन्होंने दो युगों त्रेता और द्वापर युग का जिक्र किया। उन्होंने फार्म 7 पर सवाल उठाने वाले नंदलाल को 1 लाख रुपए का इनाम दिया।