8 फ़रवरी 2026

रविवार

लखनऊ

18 फरवरी को यूपी बोर्ड का एग्जाम, अभी तक नहीं आया एडमिट कार्ड, लाखों छात्र कर रहे इंतजार

UP Board Exam 2026: यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026, 18 फरवरी से शुरू होगी, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anuj Singh

Feb 08, 2026

UP Board Exam Date 2026

UP Board Exam Date 2026(Image-Freepik)

UP Board Exam Admit Card News: उत्तर प्रदेश के लाखों छात्र-छात्राएं यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा 18 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली है, लेकिन अब तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है। छात्र-छात्राएं और उनके अभिभावक रोजाना ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई अपडेट नहीं आया।

लाखों छात्रों का रजिस्ट्रेशन, दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा बोर्डों में से एक है। इस साल हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 50 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इतनी बड़ी संख्या में छात्र होने के कारण बोर्ड को एडमिट कार्ड जारी करने में थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन छात्रों में चिंता बढ़ रही है कि परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड नहीं मिला तो क्या होगा।

एडमिट कार्ड कब और कहां जारी होगा?

यूपी बोर्ड ने पहले ही घोषणा की है कि एडमिट कार्ड जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी किए जाएंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से इस वेबसाइट पर नजर रखें। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्रों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य डिटेल्स डालनी होंगी। बोर्ड ने कहा है कि एडमिट कार्ड जारी होने के बाद छात्र स्कूल से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं।

एडमिट कार्ड क्यों इतना जरूरी है?

एडमिट कार्ड सिर्फ एक कागज नहीं है, बल्कि परीक्षा केंद्र में एंट्री का पास है। बिना एडमिट कार्ड के छात्रों को परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा। इसमें छात्र का नाम, रोल नंबर, फोटो, परीक्षा केंद्र का पता, विषयों की लिस्ट और जरूरी निर्देश लिखे होते हैं। कई छात्र एडमिट कार्ड मिलने के बाद भी उसकी डिटेल्स ठीक से नहीं पढ़ते, जिससे परीक्षा के दिन परेशानी होती है। इसलिए एडमिट कार्ड मिलते ही सब कुछ ध्यान से चेक कर लें।

इस बार एडमिट कार्ड में नई सुविधाएं

यूपी बोर्ड ने इस साल एडमिट कार्ड को और सुरक्षित बनाने के लिए क्यूआर कोड और डिजिटल हस्ताक्षर जोड़े हैं। इससे फर्जी एडमिट कार्ड बनाना मुश्किल हो जाएगा। छात्रों को सलाह है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंटआउट निकाल लें और परीक्षा के दिन साथ रखें।

छात्रों के लिए सलाह

रोजाना upmsp.edu.in चेक करें
फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहें
एडमिट कार्ड मिलने पर नाम, रोल नंबर, केंद्र सब चेक करें
अगर कोई गलती दिखे तो तुरंत स्कूल या बोर्ड से संपर्क करें

परीक्षा 18 फरवरी से शुरू हो रही है, इसलिए एडमिट कार्ड का इंतजार खत्म होने वाला है। छात्रों को धैर्य रखना चाहिए और तैयारी जारी रखनी चाहिए। बोर्ड जल्द ही एडमिट कार्ड जारी करेगा।

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Feb 2026 10:23 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / 18 फरवरी को यूपी बोर्ड का एग्जाम, अभी तक नहीं आया एडमिट कार्ड, लाखों छात्र कर रहे इंतजार

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

