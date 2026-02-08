18 फरवरी को यूपी बोर्ड का एग्जाम, अभी तक नहीं आया एडमिट कार्ड, लाखों छात्र कर रहे इंतजार

एडमिट कार्ड सिर्फ एक कागज नहीं है, बल्कि परीक्षा केंद्र में एंट्री का पास है। बिना एडमिट कार्ड के छात्रों को परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा। इसमें छात्र का नाम, रोल नंबर, फोटो, परीक्षा केंद्र का पता, विषयों की लिस्ट और जरूरी निर्देश लिखे होते हैं। कई छात्र एडमिट कार्ड मिलने के बाद भी उसकी डिटेल्स ठीक से नहीं पढ़ते, जिससे परीक्षा के दिन परेशानी होती है। इसलिए एडमिट कार्ड मिलते ही सब कुछ ध्यान से चेक कर लें।