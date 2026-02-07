UP Police: पुलिस के परिवार वाले बनेंगे हुनरमंद, 18 जिलों में खुले ‘वामा सारथी’ केंद्र

वामा सारथी की अध्यक्षा मीनाक्षी सिंह ने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ ट्रेनिंग देना नहीं है। हम चाहते हैं कि पुलिस परिवारों, खासकर युवाओं और महिलाओं का भविष्य सुरक्षित हो। उन्हें पक्का रोजगार मिले और वे आत्मविश्वास से भर सकें। प्रमुख सचिव हरि ओम ने बताया कि ट्रेनिंग के लिए उम्र सीमा 35 से बढ़ाकर 45 साल कर दी गई है। इससे ज्यादा लोग फायदा उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही मिलेंगे।