Brijbhushan Rajput: सियासी ‘ड्रामे’ के लिए मशहूर BJP विधायक फिर सुर्खियों में, मंत्री से टकराव; पिता भी रहे विवादित राजनीतिक अंदाज के लिए चर्चित

BJP MLA controversy: उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी-कभी ऐसे नेता उभरते हैं जिनकी पहचान केवल भाषणों या पद से नहीं, बल्कि उनके नाटकीय और टकराव पूर्ण अंदाज़ से बनती है। महोबा जिले की चरखारी विधानसभा सीट से दो बार के भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत इन दिनों एक बार फिर चर्चा में हैं। हाल ही में उनका जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को रोककर विरोध दर्ज कराना राजनीतिक हलकों में बड़ी बहस का विषय बना हुआ है। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब राजपूत ने इस तरह का सख्त और सार्वजनिक विरोध किया हो। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह शैली उन्हें विरासत में मिली है,उनके पिता, पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत, भी अपने आक्रामक राजनीतिक तरीकों के लिए जाने जाते रहे हैं।