UP सरकार का बड़ा फैसला: बस चालक-परिचालक मानदेय बढ़ा, ग्रामीण रूटों पर किराया घटाकर यात्रियों को राहत

UP Govt Boosts Bus Staff Pay: उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएम जनता सेवा योजना के अंतर्गत संचालित बस सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत कार्यरत बस चालक और परिचालकों के मानदेय में वृद्धि की गई है। अब उन्हें 2.18 रुपये प्रति किलोमीटर के स्थान पर 2.32 रुपये प्रति किलोमीटर का भुगतान किया जाएगा। यानी 14 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी से हजारों कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने ग्रामीण अंचलों में चलने वाली बसों के किराए में 20 प्रतिशत की कमी करने का भी निर्णय लिया है, जिससे आम ग्रामीण जनता को सस्ती और सुलभ परिवहन सुविधा मिल सकेगी।