‘दलित कार्ड’ से PDA का चक्रव्यूह तोड़ेगी BJP! 14 नए जिलाध्यक्षों के इस दिन तक घोषित होंगे नाम; मंत्रीमंडल विस्तार….

सभी जिलों में पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह अनुसूचित मोर्चे के साथ बैठकें कर चुके हैं। जिससे ये साफ है BJP पिछले लोकसभा चुनाव में हुई भूलों को बिल्कुल दोहराना नहीं चाहती है। BJP जाटव, पासी, कोरी, धोबी, वाल्मीकि, सोनकर और धानुक समेत सभी 7 उपजातियों में पकड़ बढ़ाते हुए PDA का चक्रव्यूह तोड़ने और प्रदेश की 403 में से सुरक्षित 86 विधानसभा सीटों में 70 से ज्यादा पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य लेकर बढ़ रही है। साल 2017 में उसे 71 आरक्षित सीटों में से 71 मिली थीं, जो 2022 में घटकर 60 रह गईं थी।