UGC ने बढ़ाई BJP की चिंता! यूपी में भाजपा का कोर वोटर नाराज, 2027 चुनाव से पहले क्या मिलेगा समाधान?

केंद्र सरकार के UGC ने 2026 में नए नियम जारी किए, जिनमें उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव रोकने के लिए SC, ST और OBC को सुरक्षा दी गई। इन नियमों में फर्जी शिकायतों पर सजा का प्रावधान नहीं था, जिससे सामान्य वर्ग (अगड़े) के लोग नाराज हो गए। वे इसे "रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन" कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगा दी, लेकिन नुकसान हो चुका है। अब हिंदू वोट बैंक फिर से जातियों में बंट रहा है।