Earthquake: धरती डोली: लखनऊ में महसूस हुए भूकंप के झटके, गोंडा में केंद्र, 3.7 तीव्रता से सुबह मची हलचल

भूकंप के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। कई लोगों ने लिखा कि उन्हें पहली बार भूकंप के झटके महसूस हुए। गोमती नगर निवासी एक महिला ने बताया, “मैं किचन में थी, अचानक बर्तन खनखनाने लगे। पहले लगा कोई भारी ट्रक निकला होगा, लेकिन झटके कुछ सेकंड तक रहे। एक छात्र ने कहा, “हम ऑनलाइन क्लास की तैयारी कर रहे थे। कुर्सी हिलने लगी तो समझ आया कि भूकंप है। भूकंप विशेषज्ञों का कहना है कि 3.7 तीव्रता का भूकंप ‘माइल्ड’ श्रेणी में आता है। इससे सामान्यतः संरचनात्मक क्षति नहीं होती। यानी की 3.5 से 4.5 तीव्रता के भूकंप अक्सर महसूस तो होते हैं, पर नुकसान नहीं पहुंचाते, सतही गहराई होने पर झटके अधिक स्पष्ट लगते हैं। ऐसे झटके बड़े भूकंप की पूर्व चेतावनी नहीं माने जाते, पर सतर्कता जरूरी है