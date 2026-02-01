खेत तालाब योजना में बड़ा बदलाव: अब सिंघाड़ा, मखाना और मोती की खेती भी, 52,500 रुपये तक सब्सिडी

उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और जल संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से खेत तालाब योजना को नए आयाम दे रही है। अब इस योजना के तहत किसान सिर्फ सिंचाई और बारिश के पानी के संग्रह तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अपने खेतों में बने तालाबों में मछली पालन के साथ-साथ सिंघाड़ा, मखाना और मोती की खेती भी कर सकेंगे। सरकार का लक्ष्य किसानों को पारंपरिक खेती के साथ-साथ लाभकारी विकल्प उपलब्ध कराना है, ताकि उनकी आय में स्थायी बढ़ोतरी हो सके।